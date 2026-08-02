13-anyos nga tinun-an patay sa dunggab tungod sa P10 nga sukli

Usa ka 13-anyos nga estudyante sa Las Piñas National High School ang namatay human gidunggab sa iyang klasmeyt niadtong Biyernes sa hapon, Hulyo 31, 2026.
Sa usa ka taho, gibutyag sa kapulisan nga gidunggab sa 14-anyos nga bata ang biktima tungod sa panaglalis bahin sa P10 nga sukli wa ma mauli human mipalit og bottled water sa canteen sa eskwelahan.
“’Yung ating CICL (Child In Conflict with the Law) pinabili niya nang tubig ang ating biktima tapos nagalit siya kasi hindi siya naniwala na ‘yung sukli doon sa pinabili niya naiwan lang sa pinagbilhan,” matod ni Las Piñas City Police Station chief Colonel Fermin Armendarez III.
Ang biktima nakaangkon og samad dinunggaban sa walang bahin sa iyang dughan.
Gideklarar kini nga dead on arrival sa tambalanan.
Ang CICL kasamtangang gikustodiya sa Department of Social Welfare and Development.
Matud ni Armendarez nga gisusi sa mga otoridad kung giunsa pagdala sa CICL ang hait nga hinagiban sa eskuylahan bisan pa sa mga lakang sa seguridad, lakip ang mga security guard nga adunay mga metal detector.
Mipasalig ang administrasyon sa eskwelahan nga makig-alayon sila sa kapulisan, samtang nanawagan sa publiko nga likayan ang pagpakatap og sensitibo o wala pa mapamatud-i nga impormasyon, mga litrato, ug mga video nga may kalabotan sa maong insidente. / TPM / SunStar Philippines