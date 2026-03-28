13 ka manok igtatari gikawat sa sinaligan

Nadakpan ang 33 anyos nga lalaki, sinaligan sa farm human siya maoy gitumbok nga maoy niunay og kawat sa mahalong manok igtatari diha sa iyang gitrabahoan.
Ang insedente nahitabo sa alas 3:00 sa hapon niadtong Huwebes, Marso 26, 2026, sa Barangay Cogon, Dakbayan sa Naga.
Ang suspek gitago sa alyas nga Johnny, taga Purok Calopes sa maong barangay og nagtrabaho isip helper sa King Charles Game farm ug nabalhug sa Naga City Police Station gumikan sa reklamo’ng pagpangawat.
Ang tigdumala sa farm nga si Christine Amancia Comedia, 29, nagsilbi nga representante.
Base sa pamahayag sa laing trabahante sa gihimong imbestigasyon ni Police Master Sgt. Aristeo Tampus nga 13 ka mga manok igtatari ang nahanaw.
Nabantayan ang suspek nga nagdali og gawas sa farm nga adunay gibitbit nga duha ka manok.
Sa dihang gisusi nawala na ang 13 ka mga manok igtatari hinungdan nga gigukod si Johnny ug nadakpan ug 12 nalang ka manok ang narecover. / GPL