13 ka menor mieskapo sa Operation Second Chance

NAUKAY ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo human makadawat og tawag sa telepono gikan sa Operation Second Chance nga naglumba sa pagpanglayas ang 13 ka Children in Conflict with the Law (CICL) alas 6:45 sa buntag, Miyerkules, Septiyembre 3, 2025.
Dali nga niresponde ang mga sakop sa Guadalupe Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Major Miles Damoslog uban sa mga personnel sa Special Weapons and Tactics.
Pipila ka gutlo ang milabay, malampuson nga nakuha pagbalik ang 12 ka menor de edad nga CICL nga wala pa makalayo sa Operation Second Chance samtang dunay usa ang wala pa makuha nga nisuot sa kabalayan sa usa ka subdivision sa Barangay Guadalupe.
Si Konsehal Dave Tumulak nga maoy chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC) dali nga naabot sa Operation Second Chance aron susihon ang kahimtang sa mga bata sa maong pa-silidad.
Matod niya nga adunay nisulod nga garbage truck aron mokuha sa mga basura diin niadtong tungora ang mga CICL maoy naglabay sa ilang mga basura gikan sa sulod.
Apan sa dihang padulong na nga mogawas ang truck sa basura kalit nga nikaratil og dagan ang 13 ka mga bata og nangatkat sa koral hinungdan nga wala na mapugngi sa mga house parents ug guwardiya.
“Pag-abli sa gate nidiretso ni'g hamag kining 13 ka mga CICL ug mideretsog layat diha sa paril.Unya dili man gud na pwede kay kini sila mga Children in Conflict with the Law dili man ka kahatag og pwersa ngadto sa atong mga batan-on gumikan lagi kay mga menor de edad, nanawag dayon sila sa panabang sa kapulisan,” matod ni Tumulak.
Sa pagsuwat ning balita, padayon ang gihimong rescue operation sa kapulisan aron makuha pagbalik ang pabilin nga naa sa gawas nga nagpangedaron og 17.
Sigon sa pamahayag sa usa sa mga CICL nga nieskapo, nga siya lang unta ang molayas kay gimingaw siya sa iyang anak nga bag-o pa gibunyagan.
Apan sa dihang nakakita ang iyang mga kauban nga nilayat siya sa koral nisunod sab sila.
Gitug-an ni Tumulak nga kasagaran sa mga na rescue pulos dunay mga pangos sa tuhod tungod sa kataas sa koral nga ilang giambakan.
Hugot sab niya nga gihimakak nga gipangdagmalan ang maong mga bata nga maoy nakaingon nga nieskapo tungod kay hapsay ra ang pagpadagan sa Operation Second Chance.
Nisugyot si Tumulak sa mga house parents sa pagpangulo ni retired Police Major Ceferino “Jun” Tabay nga maoy nag-atiman sa kapin usa ka gatos ka mga bata nga matag buntag kinahanglan nga estoryahon sila ug labing maayo ipaubos sila sa counselling sa mga Psychologist aron dili sila maburyong sa sulod.
Samtang ang konseho sa Siyudad sa Sugbo magpakisayod na sa kahimtang sa Operation Second Chance human sa maong insidente.
Si Konsehal Paul Labra II mopatawag sa pipila ka mga personalidad aron hisgotan ang kahimtang sa maong pasilidad atol sa executive session sa Septiyembre 30. / AYB