13 ka proyekto sa Sugbo gipahunong sa Kapitolyo

Anaa sa 13 ka mga proyekto sa tibuok Probinsiya sa Sugbo ang gi-terminate sa Kapitolyo subay sa nakitang mga discrepancy ug slippage niini.
Matod ni Governor Pamela Baricuatro nga kabahin kini sa unang 154 ka mga proyekto nga temporaryong gisuspenso human niya gipasusi ang mga dokumento niini.
Subay sa datos, 77 na ang nakabalik sa pagtrabaho samtang ang nahabiling 77 maoy padayong gisusi, diin 13 niini gilangkuban sa road concreting projects, multipurpose buildings ug solar lampposts nga wala pa mahuman.
“Naay negative fifteen percent slippage unya lainlain ni various contractors,” matod ni Baricuatro atol sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Miyerkules, Septiyembre 24, 2025.
Ang maong mga proyekto nahimutang sa Lungsod sa Daanbantayan, Dalaguete, Dumanjug, San Francisco sa isla sa Camotes, Aloguinsan, Dakbayan sa Toledo, Pinamungajan, Dakbayan sa Mandaue, Cordova, ug Consolacion.
Matod ni Baricuatro nga ang nakitang kakulian sa pagtuman sa proyekto maoy mga rason nga posible’ng i-blacklist ang mga kontraktor niini.
“Mao ning usa sa reason nga na terminate ang project so most likely ma-blacklist ning contractors ani sa projects,” dugang niya.
Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang pagsusi sa Kapitolyo sa uban pang mga proyekto aron maseguro nga ang pundo niini nahisubay sa balaod. / ANV