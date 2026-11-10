13 ka tawo ang gikiha’g smuggling, inila’ng negosyante sa Sugbo giapil

Gisang-at sa Department of Justice (DOJ) alang sa prosekusyon ang kaso kalabot sa 59 ka container van nga gikargahan og mga produktong agrikultura nga gi-smuggle.
Matod ni Arnel Pura, outgoing director sa Cebu District Office sa National Bureau of Investigation (NBI), 13 ka personalidad ang ginganlan isip mga respondent sa reklamo
Sigon ni Pura, giatubang sa mga respondent ang reklamo may kalabutan sa agricultural smuggling ug walay gitakdang piyansa.
Gipasa sa DOJ ang kaso niadtong Nobiyembre 9 human sa hiniusang pagpasaka niini sa NBI-Cebu ug Manila offices.
Ang Cebu District Office maoy nitutok sa pagsakmit sa mga container van sa Gothong Wharf, pagpangolekta sa mga affidavit sa mga saksi ug pagsumiter sa mga dokumentong nagsuporta sa kaso.
Samtang ang mga ahente sa Manila nga gipangulohan ni Atty. Jerome Hernandez, hepe sa Special Action Unit, maoy nagdumala sa pagpalig-on sa kaso ug imbestigasyon.
Usa sa mahinungdanong kalambuan sa imbestigasyon mao ang pagkadugtong sa usa ka respondent nga ginganlan og Veralyo sa pagbiyahe sa mga container van pinaagi sa usa ka trucking company.
Giklaro ni Pura nga wala direktang magtudlo sa mga respondent ang affidavit sa tag-iya sa trucking company.
Base sa imbestigasyon, nakigtransaksiyon si Veralyo sa maong kompanya aron ipasakay ug ihatod ang mga container van ngadto sa pasilidad sa Gothong diin nakit-an ang mga kargamento nga una na nga gisakmit.
“The trucking company was merely conducting its regular business operations. Based on our investigation, Veralyo was the one who made the arrangements and acted as the facilitator on behalf of the still-unidentified owner of the goods,” matod pa ni Pura.
Gikompirmar sab niya nga duha ka empleyado sa opisina sa Gothong ug laing personahe nga nadestino sa kompanya sa ilang yard ang gilakip sa reklamo. Apan wala niya ipagawas ang kompleto nga listahan sa 13 ka respondent.
Sa laing bahin, nagpagawas og pahayag ang Gothong Southern sa ilang Facebook page niadtong Nobiyembre 10, 2026, nga nagklaro nga wala sila maapil sa imbestigasyon kalabot sa pagbiyahe sa mga imported nga sigarilyo nga giingong nakalapas sa mga regulasyon sa customs.
Matod sa kompanya, dili sila subject sa bisan unsang imbestigasyon kalabot sa maong isyu ug gitahod nila ang due process ug ang papel sa mga awtoridad sa pagtino sa kamatuoran.
Gipasabot sa Gothong Southern nga common carrier lamang sila ug nagpabilin ang ilang pasalig sa legal nga patigayon, transparency ug accountability sa tibuok supply chain. /