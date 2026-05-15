13 ka tulay sa Sugbo nga naguba sa linog, giayo na

Gisugdan na sa Kagamhanang Probinsiya sa Sugbo ang hingpit nga pag-ayo ug rehabilitasyon sa 13 ka tulay sa amihanan nga naguba tungod sa magnitude 6.9 nga linog pito ka bulan ug tunga ang nakalabay.
Ang pag-ayo ug rehabilitasyon ubos sa Kapitolyo ug gidumala sa Provincial Engineering Office (PEO), nga nagtumong sa pagpabalik sa luwas ug kasaligang agianan sa tibuok ikaupat ug ikalima nga distrito.
Bisan pa man nga nahitabo ang linog niadtong Septiyembre 30, 2025, ang dako nga trabaho sa konstruksyon bag-o lang gyud nagsugod.
Matod ni PEO Head Hector Jamora, gikinahanglan ang kalangan aron maseguro nga mabalik na sa normal ug dili na maglihok ang yuta.
“Kinahanglan namong huwaton nga mo-stabilize ang yuta, kay kon dili, basin sige lang og kausab ang among mga design,” matod ni Jamora sa usa ka pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Mayo 15, 2026.
Nagpadayon ang mga aftershock hangtod sa sayong bahin sa Abril, ug gibantayan sa mga engineer ang kalig-on sa mga kilid sa sapa ug ang level sa tubig.
Gihisgutan sab ni Jamora ang panahon nga gikinahanglan alang sa pagplano ug pagkuha og mga environmental permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), ilabi na alang sa mga tulay nga nahimutang duol sa mga dapit nga adunay katunggan.
Giila sa PEO ang upat ka tulay sa probinsiya nga kasamtangang giayo nga adunay kinatibuk-ang gastuhan sa proyekto nga P94.2 ka milyon.
Kini naglakip sa 35-meter Poblacion Borbon Bridge I (P38.9 milyunes), 11.9-meter Poblacion Borbon Bridge II (P7.2 milyunes), 24-meter Tabunan Bridges I ug II sa Borbon (P27 milyunes) ug ang 19-meter Calumboyan Bridge sa Sogod (P21.1 milyunes).
Kini nga mga trabaho dungan nga gipatuman uban sa mga paningkamot sa rehabilitasyon sa walo pa ka laing mga tulay nga nangadaot sa linog, nga nagkantidad ug kinatibuk-ang P159.7 ka milyon.
Ang uban pang mga tulay nga giayo mao ang Cabica Bridge (P27.7 milyunes), Cadaruhan Bridge (P26.6 milyunes), ug Tagnucan Bridge (P5.5 milyunes) sa Borbon, Poblacion–Suba Bridge sa Daanbantayan (P33.3 milyunes), Guadalupe Bridge sa Bogo City (P20 milyunes), Tabunok Bridge sa Sogod (P18 milyunes), Piyo Bridge sa Tabogon (P16.8 milyunes) ug Lamintak Bridge sa Medellin (P11.4 milyunes).
Tulo ka kontraktor ang WTG, Lcting Construction, ug Jfap ang dungan nga naggunit sa mga proyekto.
“Base sa ilang mga kontrata, tungod kay dungan man silang nagtrabaho, kinahanglan nga mahuman kini nila sulod sa unom ka bulan,” matod ni Jamora.
Ang Kapitolyo ang nagpundo sa mga pag-ayo tungod kay kini nga mga estruktura nahasulod sa mga karsada sa probinsiya.
Nangayo og pasensya si Jamora sa publiko tungod kay magpabilin una ang mga temporaryong agianan samtang nagtrabaho ang probinsiya sa paghimo sa mga tulay nga mas lig-on pa kaysa una.
Gawas sa kasamtangan nga 13 ka tulay, nag-andam na sab ang probinsiya og dugang mga pag-ayo alang sa Aloguinsan, Ginatilan, ug Compostela ubos sa 2026 budget. / CDF