13 ka ushers sa swertres sikop sa managlahing lugar sa probinsiya

Giharos sa kapulisan ang 13 ka mga usher sa illegal number game nga Swertres sa nagkalainlaing lugar sa Probinsiya sa Sugbo sulod sa usa ka semana.
Lakip sa mga nadakpan ang duha ka senior citizen nga sila si alyas Lolo Tonying, 67, sa Carmen; ug “Lolo Miguel,” 70, sa Balamban.
Nadakpan sab ang ubang mga suspek sa Camotes, Tabuelan, Dumanjug, Consolacion, Liloan, ug Tabogon atol sa mga bet-bust ug police monitoring.
Narekober gikan sa mga suspek ang nagkalainlaing gambling paraphernalia, mga listahan sa pusta, ug kuwarta nga giingong halin sa ilegal nga swertres.
Ang mga nadakpan gipasakaan og kaso sa paglapas sa Republic Act 9287 o ang balaod batok sa illegal numbers game. GPL
Padayon ang kampanya sa kapulisan batok sa ilegal nga sugal sa tibuok probinsya./ GPL