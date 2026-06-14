13 Pinoy seafarers sa barko nga giataki sa Iraq luwas nga nakabalik sa Pilipinas

Luwas nga nakauli sa nasod ang 13 ka mga Pilipinong seafarer human nakalingkawas sa nahitabong pag-atake sa ilang gisakyang barko didto sa Port of Umm Qasr sa Iraq niadtong Hunyo 1, 2026.
Sa usa ka pamahayag, gipadayag sa Department of Migrant Workers (DMW) nga ang 13 ka mga tripolante sa M/V MSC Sariska V luwas nga niabot sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 1 niadtong Biyernes, sakay sa Philippine Airlines Flight PR 301.
"Thirteen Filipino seafarers from the M/V MSC Sariska V arrived safely just in time for the nation's Independence Day celebration," matod sa DMW.
Niadtong Hunyo 1, ang maong barko gipaulanan og mga projectiles (mga eksplosibo o bala) samtang padulong molarga gikan sa Port of Umm Qasr.
Dali nga gipabakwet sa mga otoridad sa Iraq ang mga tripolante, hinungdan nga walay bisan usa sa 13 ka mga Pilipino ang naangol o nasamdan.
Matod sa DMW, ang 13 ka mga seaman nakadawat dayon og dinalian nga tabang sa airport, medikal nga pagsusi, pinansyal nga suporta, ug ayuda alang sa ilang pagpauli ngadto sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya. Ang manning agency sa mga tripulante nihatag usab og temporaryo nga puy-anan sa hotel ug maoy mo-facilitate sa ilang komprehensibo nga medikal ug psychosocial counseling sessions. / Anton Banal/SunStar Philippines