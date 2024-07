1,300 ka mga kontrata sa renewable energy nahatag

Kapin sa 1,300 ka renewable energy (RE) nga mga kontrata nga adunay potensyal nga kapasidad nga mokabat sa 138 gigawatts (GW) ang na-award sukad niadtong Marso 2024, matod sa usa ka opisyal sa Department of Energy (DOE) sa Lunes, Hulyo 8, 2024.

Si Dr. Rowena Cristina Gue­vara, undersecretary sa DOE, niingon atol sa 16th Media Seminar nga gipasiugdahan sa US Embassy sa Iloilo City nga 5.8 GW niining 138 GW potential capacity nahatag na sukad niadtong Disyembre 2023.

“The most potential capacities are from wind, solar and hydro,” dugang niya.

Alang sa hydropower energy, ang DOE nakahatag og kinatibuk-ang 428 ka mga proyekto, nga adunay 12,702 megawatts (MW) nga potensyal nga kapasidad ug 1,193 MW nga na-install nga kapasidad, samtang adunay siyam nga nahatag nga proyekto nga adunay 34 MW nga potensyal nga kapasidad alang sa enerhiya sa kadagatan.

Ang DOE nihatag usab og 37 MW nga proyekto alang sa geothermal energy ug kini nga mga proyekto adunay potensyal nga kapasidad nga 1,003 MW ug naka-install nga kapasidad nga 1,952 MW.

Ang enerhiya sa hangin adu­nay 276 ka mga kontrata nga adunay 91,734 MW nga potensyal nga kapasidad ug 443 MW nga na-install nga kapasidad; solar adunay 503 nga adunay 32,367 MWp (megawatt peak) nga potensyal nga kapasidad ug 1,449 MWp nga na-install nga kapasidad; ug biomass adunay 76 ka proyekto nga adunay 207 MW nga potensyal nga kapasidad ug 765 MW nga na-install nga kapasidad.

Si Guevara miingon nga ang gobyerno nag-target sa 35 porsyento nga mga renewable sa power mix sa 2030.

Sa katapusan sa 2022, bisan pa, ang RE nilangkob lamang sa mga 22 porsyento sa sagol nga enerhiya sa nasod, nga adunay mga planta sa elektrisidad nga gipadagan sa karbon nga naghatag gihapon og hapit 60 porsyento.

Si Guevara miingon nga kining 22 porsyento nga kasamtangang bahin sa RE sa generation mix nahatag tungod sa pagsaka sa paggamit sa coal, nga mitubo og 300 porsyento sukad niadtong 2008 sa dihang ang RE Act (Republic Act 9513) nahimo’ng balaod.

Ang nakapugong sa RE gikan sa paspas nga pagtubo sukad sa 2008 mao ang pag-access sa financing, nga giangkon ni Guevara nga nagpabilin nga problema. / LMY