1,300 ka polis ipakatap sa Cebu City sa Semana Santa

Gipaabot nga modugok ang libuan ka mga debotong Katoliko sa mga simbahan, pantalan, ug mga terminal alang sa pagtimaan sa Semana Santa.
Tungod niini, nangandam na ang Cebu City Police Office (CCPO) pinaagi sa pag-ila sa mga areas of convergence nga hatagan og hugot nga seguridad.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, Information Officer sa CCPO, moabot sa 1,300 ka personnel ang ipakatap sa tibuok dakbayan.
Gilangkuban kini sa 600 ka unipormadong polis ug 700 ka force multipliers gikan sa mga barangay tanod, City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), ug uban pang ahensiya sa gobiyerno.
Magbutang og mga Police Assistance Desk sa matag lugar nga tapokanan sa mga tawo aron daling makatubag sa bisan unsang panginahanglan o emerhensya.
“We’re focusing our deployment sa atoang mga seaports, terminal, churches, mga areas of convergence sa whole duration sa semana santa,” matod ni Oriol.
Lakip sa hatagan og espesyal nga pagtagad mao ang mga relihiyosong kalihukan sama sa Buhing Kalbaryo.
Kini ang tinuig nga dula sa dalan matag Biyernes Santo gikan sa V. Rama paingon sa Barangay Guadalupe.
Apil sab ang Celestial Garden, ang nailang religious site sa Banawa diin dagsaon sa mga tawo alang sa Station of the Cross ug ang Visita Iglesia.
Samtang nagkapuliki sa pagbantay sa kadalanan, nanawagan sab ang kapulisan sa mga residente nga mobiyahe paingon sa probinsiya.
Gipasidan-an ang publiko nga magmabinantayon batok sa kawat ug lungkab sa panimalay.
Awhag ni Oriol nga kon mahimo, dili maghurot sa pagpanglakaw ang pamilya.
Kon walay mabilin sa balay, mas maayong itugyan kini sa kasaligang silingan aron mabantayan ang mga kabtangan.
“We are asking those who will be travelling didto sa probinsiya kon ugaling mobiya sila sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, make sure nga naay mahabilin or kon walay mahabilin ang atoang balay atong ibilin sa atoang mga silingan to look after sa atong balay,”dugang ni Oriol.
Gipasalig sa CCPO nga duna sab silay mga personnel nga magpahigayon og roving patrol sa kabarangayan aron maseguro nga hapsay ug malinawon ang pagsaulog sa Semana Santa sa Dakbayan sa Sugbo. / AYB