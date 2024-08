1,300 mopaubos sa PNPA Cadet Admission Test

Laing hugna na usab sa ipa­higayon nga Philippine National Police Academy (PNPA) Cadet Admission Test nga ipahigayon sa Domingo, Agusto 4, 2024, sa University of Cebu Banilad Campus, alang niadtong nagtinguha nga mosulod sa pagka-police officer.

Ania sa dakbayan sa Sugbo ang 30 ka mga kadete sa PNPA pulos taga Central Visayas aron ilang agnihon ang mga Sugboanon nga mokuha sa maong PNPA Cadet Admission Test.

Sila ang mo dumala sa pasulit gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto ug alas 2 sa hapon nga matapos sa alas 4.

Miabot na sa 1,300 ang naka parehistro pinaagi sa online application apan gipahibawo sa mga kadete nga mamahimo pa sila nga modawat og walk-in application sa Sabado, Agusto 3, 2024 kadtong wala na maka abot sa deadline.

Miawhag sila sa mga bag-ong ni gradwar sa grade 12 nga nagpangidaron og 18 ngadto sa 22 nga mamahimo sila nga maka sulod sa PNPA ug dili mahadlok.

Ilang gipang himakak nga dunay hazing sa sulod sa academy sanglit hugot kini nga gidili ug hugot sila nga gi monitor.

Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin hepe sa PRO-7 nga gradwado usab sa PNPA Class of 2007 miklarfo nga ang academy dili lang kini training institution apan usa usab kini ka academic institution diin sa upat ka tuig bansayon usab ang utok niini.

“They put premium in academics, in fact if you fail in two subjects you will be automatically dismiss from the academy that’s the reason why they are here because they want to invite those students who are intelligent, who are academically proficient, moadto sila sa laing-laing lugar kay dili man pwede kung dili ka academically proficient mahagbong ka sayang ang slot sa government so that should be emphasized to the public”, matod ni Pelare.

Sa labing unang higayon usa ka babaye ang regimental commander karon sa PNPA nga taga Cordillera nga nag pasabot nga siya ang pinakataas nga opisyal ug mangulo sa tibuok cadets corps nga dunay gidaghanon nga kapin sa usa ka libo.

Alang sa mga walk-in applicants mamahimong i-scan ang QR code ug i-print ang walk-in application ug sa Agusto 3 dad-on ang tanang rekisitos nga gikinahanglan alang sa pag apply aron i-proseso.

Ang mga rekisitos kinahanglan nga natural born Filipino Citizen kini nga dunay gitas-on nga 5’2” alang sa mga lalaki samtang 5 foot ang sa mga babaye.

Kung nag kuwang sa height mamahimo ila nga mo pakita og waiver nga sila sakop sa indigenous people.

Kung makapasar sa exam ug maka panumpa na nga nagpasabot naka sulod na sa PNPA ang sweldo nga madawat niini matag buwan og P49,000 bisan naa pa sa academy nga gipaubos sa training. / AYB