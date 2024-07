13,000 ka mag-uuma, mananagat naapektuhan sa El Nino giayudahan

Ang Ayuda para sa Kapos Ang Kita Program (Akap) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) nakatabang sa 13,010 ka mga mag-uuma, mananagat, ug pamilya nga grabeng naapektuhan sa El Niño phenomenon sa Central Visayas.

Ang mga benepisyaryo nakadawat sa hinabang nga tag P10,000 matag usa atol sa pag-apud-apod sa Presidential Assistance for Far­mers, Fisher­folk, and Families (PAFFF) nga gipasiugdahan sa Office of the President.

Si Presidente Ferdinand R. Marcos mismo maoy niapud-apod sa cash assistance sa Dumaguete City, Negros Oriental, ug Tagbilaran City, Bohol, niadtong Hunyo 27 ug 28, 2024.

Aron matabangan kini nga mga sektor, nga nag-antos gikan sa mga epekto sa huwaw ug taas nga inflation, ang DSWD, pinaagi sa mga lokal nga opisina sa kaayohan ug kalamboan sa katilingban, nag-ila sa mga benepisyaryo gikan sa lainlaing mga lungsod ug siyudad sa mga pro­binsya sa Bohol, Cebu ug Negros Oriental.

Ang departamento nanghatag og cash aid pinaagi sa Akap, usa ka social protection program sa DSWD nga naghatag og cash aid sa mga indibiduwal ug mga pamilya nga sakop sa minimum-wage earners nga adunay regular nga kinitaan apan dili igo sa ilang inadlaw nga panginabuhi.

Si DSWD 7 Director Shalaine Marie Lucero ug DSWD Secretary Rex Gatchalian, miuban sa Presidente sa pagpangha­tag sa mga ayuda.

“The President instructed us to ensure that 20,000 beneficiaries from the agriculture and fisheries sector, as well as families affected by high inflation, will be provided with DSWD assistance,” matod ni Lucero.

Matod niya, ang DSWD Field Office VII nagsilbi sa 5,901 ka mga benepisyaryo alang sa Negros Oriental, 7,109 para sa Bohol nga may P130.1 milyunes nga balor sa ayuda, samtang ang uban wala pa nakabaton sa ayuda nga ipaagi sa validation ang payout kutob sa katapusan sa Hulyo.

Ang ubang ahensya sa gobyerno, sama sa Department of Trade and Industry (DTI), Departrment of Labor and Employment (Dole), Technical Education and Skills Development Authority (Tesda) ug Office of the House Speaker, nitabang sa mga apektadong sektor.

Apil sa ilang tabang ang mga pakete sa agri-fishery, maki­narya sa panguma, kagamitan sa pangisda, liso, ug mga abono aron matabangan kini nga mga sektor gikan sa mga epekto sa krisis.

Namulong sa mga benepi­syaryo, si Presidente Marcos niingon nga ang tabang usa ka tibuok nga pamaagi sa gobyerno sa iyang administrasyon sa pagtubag sa panginahanglan sa katawhang Pilipino.

“This is our way to uplift the lives and welfare of every Fili­pino and help communities recover from the El Nino crisis that hit our country. Because our promise in the Bagong Pilipinas is that no one should be left behind,” sumala sa chief executive sa iyang pakigpulong niadtong Hunyo 27, 2024, sa Lamberto Macias Sports Complex sa Dumaguete City ug Pres. Carlos P. Garcia Sports Complex sa Tagbilaran City, Bohol niadtong Hunyo 28, 2024. / PR