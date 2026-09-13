138 ka benepisyaryo makadawat og tabang sa Capitol service caravan

Moabot sa 138 ka benepisyaryo ang makadawat og direktang pinansyal, edukasyonal, ug medikal nga tabang atol sa "Handog ng Pangulo" service caravan sa Cebu Provincial Capitol compound karong adlawa, Septiyembre 14, 2026.
Ang mga ahensya sa nasudnong gobyerno ug mga opisina sa kagamhanan sa probinsya nag-organisa og 13 ka nag-unang service hub ug mga programa sa pagpanghatag alang niining kalihokan nga molungtad sa tibuok adlaw. Ang kalihokan dungan sa adlawng natawhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Usa ka seremonyal nga programa ang magsugod sa alas 8 sa buntag sa Capitol Social Hall human sa naandan nga flag-raising ceremony matag semana. Usa ka interactive nga video call uban sa Presidente ang gikatakda atol sa main session.
Ang mga partisipanteng ahensya manghatag og tabang ug magtanyag og mga serbisyo sa nagkalain-laing lugar sa Kapitolyo diin ang Capitol Social Hall adunay mga help desk sa Department of Justice, Department of Migrant Workers, Philippine Statistics Authority, PhilHealth, ug TESDA; ang Capitol Basketball Court adunay job fair alang sa lokal ug overseas nga trabaho nga gipasiugdahan sa Department of Labor and Employment, medical checkup ug pagpanghatag og disability ID gikan sa Department of Health; ang Capitol Dome ug Parking Lot 1 magpakita sa mga kahanas sa Tesda ug pagpanghatag og tabang sa DSWD; ug ang Capitol Facade maghatag sa mga serbisyong medikal sa DOH uban ang mga display sa agrikultura ug pamatigayon.
Ang 138 ka slots nga igahin sa mga benepisyaryo naglakip sa 55 ka educational grants pinaagi sa TESDA ug Commission on Higher Education, 30 ka mobility aids gikan sa DOH, ug 26 ka employment slots gikan sa DOLE.
Ang DSWD mohatag og 15 ka welfare grants, samtang ang National Housing Authority mohatag og 12 ka emergency housing packages.
Lakip usab sa ihatag ang lima ka loan certificates gikan sa Department of Trade and Industry, lima ka disability IDs, ug duha ka solar irrigation projects gikan sa National Irrigation Administration.
Ang legal nga tabang, impormasyon bahin sa fire safety, ug postal services ihatag usab sa Public Attorney’s Office, Integrated Bar of the Philippines, Bureau of Fire Protection, ug PhilPost.
Giawhag sa mga organizer ang mga partisipante nga moabot og sayo ug magdala og valid nga government ID uban ang mga supporting document alang sa ilang mga aplikasyon. / CDF