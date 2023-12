13th-month pay ipahatag sa dili pa 24 sa Disyembre

Usa ka opisyal sa Department of Labor (Dole 7) ni­pasidaan sa mga pribadong employer nga kinahanglang mohatag sa mandatory nga 13th-month sa ilang mga empleyado sa tukma o sa dili pa ang Dis­yembre 24, 2023.

Si Director Lilia Estillore, direktor sa Dole 7, niingon sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Disyembre 1, 2023, nga ang mga kompaniya kinahanglang mosunod sa girekomendar nga timeline ug likayan ang bisan unsang pagkalangan.

“The provisions for the 13th-month pay stipulate that the deadline would be on December 24, which is the latest date for compliance. However, some, especially in the government sector, may provide it as early as November 15,” matod ni Estillore.

Si Estillore, nikutlo sa Labor Code of the Philippines ug Presidential Decree No. 851, niingon nga ang paghatag sa mga empleyado og 13th-month pay dili usa ka discretionary action kondili usa ka legal nga obligasyon.

Ang direktor niingon nga ang 13th-month pay kinahanglang i-extend sa rank-and-file nga mga empleyado sa pribadong sektor, bisan unsa pa ang ilang posisyon, designasyon, o status sa pagpanarbaho.

Kini nga obligasyon magamit bisan unsa pa ang pamaagi diin ang mga sweldo gihatag, kon ang mga empleyado nakahatag og labing menos usa ka bulan nga serbisyo sa tuig sa kalendaryo.

Dugang pa niya nga ang mga empleyado nga adunay katungod niini nga mandatory nga benepisyo naglakip niadtong anaa sa’ piece-rate’, mga indibidwal nga fixed ang suholan dugang komisyon, ug uban pa.

Ang pagkapakyas sa pagtuman sa mandato sa 13th-month pay mahimo’ng moresulta sa mga silot sa mga agalon sa pag­seguro sa tukma sa panahon nga bayad sa mga empleyado.

Ang dili pagbayad giisip nga usa ka kaso nga kalapasan sa P.D. No. 851 o The 13th-Month Pay Law nga susihon sa National Labor Relations Commission.

Giawhag ang mga pribadong kompaniya nga i-review dayon ang mga sistema sa payroll, pag­pahiuyon sa mga kinahang­lanon nga legal ug pagpa­us­wag sa usa ka positibo, pag­sunod sa palibot sa trabaho.

Aron magarantiya ang pag­su­nod sa balaod, ang gobiyerno nagmando sa mga agalon nga mosumiter og report pina­agi sa Dole establishment report system sa Enero 15, 2024.

Ang Dole provincial ug regional offices nga nagdumala sa hurisdiksyon sa establisemento maoy mo-monitor sa pagsunod sa mga general labor standards.

Alang sa mga pangutana bahin sa 13th month pay, ang kontak sa Dole hotline sa 1349 o 0931-066-2573 gikan Lunes hangtod sa Biyernes, alas 8:00 sa buntag hangtod alas 5:00 sa hapon.