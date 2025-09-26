14 ang patay gumikan sa sagunson nga bagyo
Sa labing uwahi nga talaan moabot ngadto sa 14 ang nangamatay epekto sa dautang panahon nga Tropical Cyclone Mirasol, Super Typhoon Nando, ug Tropical Storm Opong, pahibawo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niadtong Biyernes, Septiyembre 26, 2025.
Base sa report sa NDRRMC nga walo sa mga namatay gikan sa Cagayan region, ug tag-tulo sa Cordillera ug Central Luzon.
Duha ang missing sa Bicol ug Cordillera samtang 17 ang naangol.
Kapin 1.2 milyon ka tawo o sobra 300,000 ka pamilya sa 2,472 barangays ang apektado. Sa maong gidaghanon, 7,391 ka pamilya (22,602 ka tawo) ang nagpabilin sa evacuation centers.
Pinakadakong epekto natala sa Ilocos, Cagayan Valley, ug Cordillera nga grabe ang kadaot tungod sa Super Typhoon Nando.
Gipadayag sa NDRRMC nga kapin P21 milyon nga tabang ang ilang naipaabot sa mga apektado.
Na-record usab ang P38 milyon nga kadaot sa agrikultura ug P794 milyon sa imprastraktura.
Gibanabana nga 3,831 ka balay ang nadaot, kadaghanan sa Ilocos ug Cagayan. / TPM