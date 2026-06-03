14-anyos drayber sa motor patay sa bangga

Patay ang usa ka 14-anyos nga lalaki human ang iyang gimanehong motorsiklo nibangga sa laing motorsiklo alas 8:00 sa gabii niadtong Martes, Hunyo 2, 2026, sa National Highway, Barangay Owak, Lungsod sa Asturias.
Ang biktima nailhang si Carl Anthony Atamosa, residente sa Barangay San Isidro, Asturias.
Gideklarar siya nga dead on arrival sa tambalanan tungod sa grabeng kadaot sa ulo ug ubang bahin sa lawas.
Nangaangol sab sa insidente sila si Ross Vic Cañete Jayme, 17, ug ang iyang mga angkas nga sila si Niño Jay Resurreccion Banguray, 15, ug Roxette Jill Remedio, 13, nga pulos residente sa Barangay Pondol, Balamban.
Sumala ni Police Captain Jessie Tañola, hepe sa Asturias Police Station, ang tulo ka menor de edad gikan sa Balamban padulong unta sa Poblacion sa Asturias aron manulo sa dagat sa dihang nahitabo ang aksidente.
Nasayran nga nagsunod kanila si Atamosa nga nagsakay sa iyang motorsiklo ug kusog ang iyang pagpadagan.
Pag-abot sa maong dapit, nisuway og overtake ang biktima sa usa ka truck. Apan sa maong higayon adunay kasugat nga van, maong napugos siya sa pagbalik sa iyang lane.
Sa pagbalik sa iyang agianan, nawad-an siya og kontrol sa manubela tungod sa kakusog sa dagan ug nabanggaan ang motorsiklo nga gisakyan sa tulo ka menor de edad.
Tungod sa kakusog sa impact, nilupad ang biktima ug na-ugbok sa karsada nga way helmet, maong nakaangkon siya og grabeng samad sa ulo ug lawas nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.
Nasuta sa imbestigasyon nga ang biktima ug ang 17-anyos nga drayber sa laing motorsiklo parehong walay driver’s license.
Ang 17-anyos nga drayber gi-turn over na sa kapulisan ngadto sa Department of Social Welfare and Development (DSWD). / GPL