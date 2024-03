14 anyos ‘nanglungkab’, nasikop tungod sa CCTV

Menor de edad nga giingong nanglungkab nasikop human siya nailhan pinaagi sa CCTV footage ala 1:30 sa kaadlawon sa Martes, Marso 12, sa B. Aranas Extension, Brgy. Duljo Fatima, dakbayan sa Sugbo.

Ang 14-anyos nga gitago sa ngan nga Jay, usa ka out of school youth, taga Brgy. Mambaling, dakbayan sa Sugbo.

Giingong iyang gilungkab ang water vending machine/car wash vending ug gidala ang mga sinsilyo.

Siya gihapon ang gitumbok nga nilungkab niini niadtong Marso 7, 2024, ug nakuha ang sinsiyo nga P3,500.

Si Major Jonathan Taneo niingon nga si Jay nadakpan na niadtong 2023 tungod sa pagpanglungkab.

Ubos sa balaod, ang mga 14 anyos nga children in conflict with the law ipaubos sa kustodiya sa kagamhanan. / GPL