14 anyos nga babaye namatay sa ‘hazing’

Katorse anyos nga dalaga gituohang biktima sa hazing, namatay niadtong Dominggo, Agusto 17, 2025, sa Lungsod sa Borbon.
Sa katapusang estorya sa biktima ngadto sa iyang inahan nga gitabangan siya og daghan.
Ang kapulisan nagduda nga gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on ang biktima nga si Janet Vanguardia, Grade 8 student, taga Sitio Nangka, Barangay Cadaruhan, Lungsod sa Borbon.
Base sa niguwa nga resulta sa autopsy sa lawas ni Vanguardia, natala sa iyang death certificate nga ang hinungdan sa iyang kamatayon mao ang sepsis o infection sa dugo.
Nikatap na ang infection sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas resulta sa bacterial meningitis o impeksiyon sa utok.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Borbon Police, nadawat ang maong taho niadtong Lunes, Agusto 18, human nga nagpahibalo ang iyaan sa biktima nga naputos sa bun-og ang lawas nga gidudahan nga agi sa pagkulata.
Si Police Lieutenant Valmyr Anton Cariño Tabian, hepe sa Borbon Police Station, nagkanayon nga aduna na silay persons of interest sa maong insidente apan padayon gihapon ang ilang pagsubay lakip na ang pagsusi sa mga CCTV camera sa maong dapit.
“There were names given by the family. So, doon kami nag start to backtrack the investigation. As of now, on going gihapon among back tracking,” matod pa ni Tabian.
Sigon sa opisyal nga mga menor de edad ra sab ang mga nalambigit ug posible nga gitabangan og kulata ang biktima sa lima kapin kon kulang.
FRAT
Wala sab nila isalikway ang anggulo nga nisulod sa fraternity ang dalaga.
Ang inahan sa namatay nga si Joana, nisaysay nga gidala sa iyang igsuon iyang anak sa tambalanan niadtong Biyernes, Agusto 15, human nga wala na mokaon ug namatikdan nga dili makalihok tungod sa kasakit sa iyang lawas.
Ang kabanay walay kasayuran og unsay hinungdan sa iyang gipamati.
Nibutyag si Joan nga nitug-an ang iyang anak nga gitabangan siya og mga batan-on nga kasagaran mga lalaki ug wala siya kaila.
Giingong nihubag ang liog sa biktima nga napuno sa bun-og ingon man nagkalainlaing parte sa lawas lakip na ang kinatawo niini.
Matod sab ni alyas Madilyn, iyaan sa biktima, nga nakabantay na siya niadtong Dominggo, Agusto 10, nga nagtakiang na ang dalaga apan wala nitug-an og naunsa kini.
Nieskuwela kini niadtong Lunes, Agusto 11 ug Martes, Agusto 12 apan nagsugod na ang hilanat ug nigrabe pagka Miyerkules sa dihang isuka na niya ang iyang kinaon.
Tungod sa ilang pagduda nga adunay ‘foul play’ ang maong panghitabo, nakadesisyon ang pamilya nga ipaubos kini sa autopsy aron masuta ang tinuod nga hinungdan. / dugang taho ni Arnold Y. Bustamante