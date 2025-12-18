14 ka pamilya ang unang batch nga makabalhin sa Pasilong Paradise

Mopabalhin na ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD), uban sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue sa mga pamilyang nawad-an og panimalay ngadto sa bag-ong gitukod nga mga modular homes sa Pasilong sa Paradise sa Barangay Guizo.
Kini kabahin sa direktiba sa nasudnong kagamhanan sa pagtukod og usa ka “model modular community.”
Matod ni DHSUD Assistant Secretary Johnson Domingo, ang proyekto sa Mandaue City kabahin sa kamanduan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga mopalambo og usa ka hingpit nga modular city nga dili lang balay ang ihatag, kondili kompleto sab nga pasilidad alang sa mga residente.
“Sa Mandaue City, magtukod kita og 200 ka modular homes tungod kay ang direktiba ni Presidente Marcos Jr. mao ang paghimo niini nga usa ka modular city,” matod ni Domingo.
Kini nga mga balay kompleto sa mga nag-unang kinahanglanon sama sa tubig ug kuryente, ug maglakip sab og mga pasilidad sa komunidad sama sa basketball ug volleyball courts.
Dugang ni Domingo, magtinabangay ang nagkalainlaing ahensiya sa gobiyerno sama sa Department of Health (DOH) alang sa serbisyo sa panglawas, ug ang TESDA alang sa livelihood ug skills training.
Ang proyekto sugdan sa 50 ka units isip unang hugna ug sundan kini sa dugang 150 ka units sa sunod nga tuig.
Gipahibalo ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga ang unang batch sa mga pamilya nakatakdang mobalhin karong Lunes, Disyembre 22, 2025.
Gilangkuban kini sa 14 ka pamilya gikan sa Barangay Alang-Alang ug Umapad nga naapektuhan sa pagbaha.
“Gihangyo namo ang ilang pagsabot tungod kay dili sayon ang proseso, ug dili nako gusto nga ibalhin ang mga evacuees gawas kon andam na gyud ang dapit,” pasabot ni Mayor Ouano.
Gitataw niya nga mas maayo kini nga kahimtang kaysa magpabilin sa mga tolda diin dali rang masudlan sa ulan ug init kaayo ang palibot.
Alang sa mga benepisyaryo, kini usa ka dakong kausaban human sa kalisod nga nasinati tungod sa grabeng baha nga dala sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Usa sa mga nakadawat, si Guerlie Coyoca gikan sa Barangay Umapad, nipadayag sa iyang dakong pasalamat.
Matod niya, naanod ang tanan nilang kagamitan ug balay atol sa baha.
“Mapasalamaton kaayo ko nga usa ko sa nakapahimulos niini nga housing program ubos ni Mayor Jonkie Ouano,” matod ni Coyoca. “Ang among karaang balay naanod gyud ug pipila lang ka pirasong sinina ang among nasalbar.”
Nahinumdom usab siya sa kalisod sa evacuation center sa Umapad Elementary School diin ang tubig-baha hapit na moabot sa ikaduhang andana.
Nanghinaot siya nga pinaagi niini nga modular home, makabaton na sila og luwas ug desente nga kapuy-an nga dili na mabalaka sa baha. / ABC