14 ka sakyanan sa magtiayong Discaya gikompiska sa BOC

Giimbargo na sa Bureau of Customs (BOC) ang 14 ka luxury vehicles nga gipanag-iya sa magtiayong Sarah ug Pacifico Discaya, ang mga tag-iya sa construction firms nga nalambigit sa giingong depektosong flood control projects sa nagkadaiyang bahin sa nasod.
Sa usa ka radio interview, si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno niingon nga ang 12 ka sakyanan nga sakop sa search warrant nga giisyu sa korte ang anaa na karon sa ilang kustodiya.
Ang 12 ka sakyanan mao kini: Toyota LC300 3.3 V6 ZX AT SUV 2024, Maserati Levante Modena 2022, Rolls Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Mercedes Benz G-500, Mercedes AMG G 63 AMG, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Cadillac Escalade, GMC Yukon Denali SUV, ug duha ka Lincoln Navigators.
“Ngayon, ang nandoon na po sa ating kustodiya bale 14 na. Bukod sa 12 naming in-apply, may nadatnan pa kami doon na dalawa,” matod ni Nepomuceno.
“Pero hindi po tayo magtatapos diyan. Dahil sila na rin naman ang nagsabi na 28 yun. So at the minimum, 28 yung hahabulin namin. Pero again, hindi rin kami titigil doon dahil baka more than 28 yun,” dugang niya.
Ang BOC kauban ang mga sakop sa Highway Patrol Group (HPG), nisulod sa property sa mga Discaya niadtong Martes, Septiyembre 2, 2025, aron pag-serve sa search warrant tungod sa posibleng iregularidad sa pag-import ug pagbayad sa buhis sa ilang luxury vehicles.
Pipila sa mga sakyanan wala sa maong lugar atol sa raid.
Atol sa hearing sa Senado niadtong Lunes, Septiyembre 1, niangkon si Sarah nga tag-iya siya sa 28 ka luxury vehicles, apil na ang: Rolls Royce, Maybach Mercedes, Bentley, Mercedes G63, duha ka Cadillac Escalade, duha ka GMC Denali, Suburban Chevrolet, Range Rover Autobiography, Range Rover Defender, ug Range Rover Evoke.
Sa usa ka press conference, si Cornelio Samaniego III, ang legal counsel sa magtiayon, niingon nga legal ang pagkuha sa maong mga sakyanan. / TPM / SunStar Philippines