14 sa 27 ka brgy. kapitan sa Mandaue pabilin sa pwesto

Anaa sa 52 porsento kon or 14 sa 27 ka mga barangay kapitan sa dakbayan sa Mandaue ang nagpabilin sa ilang posisyon human sa ilang kadaugan sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), base sa resulta gikan sa Commission on Elections (Comelec) Mandaue Office.

Sa maong talaan pinitsahan og Martes, Oktubre 31, 2023, ang incumbent barangay cap­tains naglakip nilang; Ian Cortes Ignacio Centro; Ba­rangay Captain Dario Tari­man - Tabok; Barangay Captain Romulo Echavez Jr. - Ibabao-Estancia; Barangay Captain Dante Borbajo -Canduman; Barangay Captain Roy Lumapas - Banilad; Barangay Captain Gregg Yap - Bakilid; Barangay Captain Eping Diano - Basak; Barangay Captain Almario Bihag - Cubacub; Barangay Captain Asterio Suson - Pagsabungan; ug Barangay Captain Mario Besabella Bihag - Tingub.

Lakip sa listahan si incumbent Maguikay Barangay Captain Eduardo Gumera, nga wa una giproklamar base sa kamanduan sa Comelec may labot sa iyang nag ung-ong nga disqualification petition ug administration charges.

Ubang kabanay sa mga incumbent local government officials ningdaog sama nilang Francis Carlo Remedio, anak ni Mandaue City Councilor Cynthia Cinco-Remedio, isip Barangay Kapitan sa Cabangcalan; Raul Cabahug, anak ni Mandaue City Councilor Editha Cabahug, isip Barangay Captain sa Looc; Nixon “Jojo” Dizon, bana ni Mandaue Lone District Representative Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon isip Barangay Captain sa Opao; Ramonita Manatad, asawa ni ABC President ug newly-elected Subangdaku Barangay Councilor Ernie Manatad nga maoy Barangay Captain sa Subangdaku, Mark Anthony Sanchez, igsuon ni Mandaue City Councilor Malcolm Sanchez nga Barangay Councilor sa Paknaan, ug Jessie James Lumapas-Go, paryente ni Mandaue City Councilor Jimmy Lumapas nga maoy Barangay Captain sa Alang-Alang.

Ubang midaog sila si Merydith Merino isip Barangay Captain sa Jagobiao; Reb Biboy Cortes isip Barangay Captain sa Umapad; Robert Santillana isip Barangay Captain sa Casili, Marisa Fe Tecling Ulgasan isip Barangay Captain sa Paknaan; Jesus Neri Sr. isip Barangay Captain sa Guizo; Helbert Nejana isip Barangay Captain sa Labogon; Ronnie Ranile isip Barangay Captain sa Casuntingan; Glenn Seno Bordario isip Barangay Captain sa Tawason; Arro Paguita isip Barangay Captain sa Mantuyong; ug Maricar Sanchez Cañete isip Barangay Captain sa Cambaro.