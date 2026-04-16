1,400 ka public utility drivers nakadawat og tag 10 kls. bugas

Nakadawat ang 1,400 ka mga drayber ug konduktor sa bus ug van-for-hires sa gipanghatag nga tag 10-kilos nga bugas humay nga subsidy gikan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo sa Huwebes, Abril 16, 2026.
Kini kabahin sa ayuda sa Kapitolyo alang sa mga sakop sa transport sector ning padayon nga krisis tungod sa tensiyon sa Middle East.
Subay niini, gipaspasan sab sa kagamhanan ang pag-repack sa mga bugas humay alang sa himuong distribution sa mga transport workers, mananagat, mag-uuma, ug kabahin sa marginalized sectors nga labing naapektahan sa pagsaka sa presyo sa tanang palaliton.
Sa mosunod nga mga buwan, gilauman sab ang pagpahigayon og libreng sakay ug pag-angkat og dugang bugas alang sa pagpang-apudapod sa ayuda.
Nasayran nga sa Miyerkules, gisugdan sa kagamhanan ang pag-apudapod sa ayuda sa mga habal-habal drivers ug ubang sakop sa transport sector sa Lungsod sa Cordova. / ANV