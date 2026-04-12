1,400 nasikop nga nakalapas sa nagkadaiyang ordinansa

Gihingusgan sa kapulisan sa Probinsya sa Sugbo ang ilang kampanya labot sa disiplina ug kaluwasan sa publiko.
Kini miresulta sa pagkasikop sa 1,374 ka tawo nga nakalapas sa nagkadaiyang ordinansa sa mga lungsod ug siyudad sa lalawigan.
Una niini, nagpagawas og kamanduan ang hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) nga si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. ngadto sa tanang station commanders nga estriktuhon ang pagpatuman sa mga lokal nga balaod.
Base sa data gikan sa CPPO, 443 ang nadakpan nga nanigarilyo sa publikong dapit, 363 ka menor de edad ang nakalapas sa curfew ug 472 ang nakalapas sa mga balaod sa trapiko.
Gawas niini, duna sa’y gipangsikop tungod sa paghukas samtang naglaroy-laroy sa gawas, pagpangihi sa publikong lugar, pataka og labay sa basura, ug ang pagsaba-saba pinaagi sa videoke bisan sa lawom na nga kagabhion hangtod sa kaadlawon.
Sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga malapason; 494 ang gipamulta, 782 ang gi-warningan ug gibuhian ra usab dayon. Niabot og P264,152.00 ang kinatibuk-ang multang nakolekta.
Ang Talisay City Police Station ang nag-una sa labing daghang nadakpan nga niabot og 204. Gisundan kini sa Consolacion Municipal Police Station nga adunay 72, ug ang Toledo City Police Station nga adunay 69.
Matod ni Mangelen, kini nga kampanya subay sa mando ni DILG Secretary Juanito Victor “Jonvic” Remulla Jr. nga estriktohon ang mga ordinansa aron mapalambo ang disiplina ug kahusay sa tibuok Pilipinas.
“This intensified drive is not solely about enforcement it is about cultivating a culture of discipline and shared responsibility. When ordinances are followed, crimes are prevented. We call on every Cebuano to take part in maintaining peace and order in our communities,”tipik sa pamahayag ni Mangelen.
Gidayeg usab ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office (PRO-7), ang operational excellence sa CPPO.
Samtang nipadayag usab og hugot nga suporta si Cebu Governor Pamela Baricuatro.
“We commend the Philippine National Police for their unwavering commitment to uphold the rule of law. The strict enforcement of ordinances plays a crucial role in promoting order, discipline, and safety in our province. The Provincial Government stands in full support of these efforts,” matod ni Baricuatro.
Gipasalig sa CPPO nga magpadayon ang ilang mga operasyon sama sa Oplan Bakal, Sita, Bulabog, ug Night Watch sa pakig-alayon sa mga lokal nga kagamhanan ug sa komunidad aron maseguro ang police visibility sa tibuok Sugbo. / AYB