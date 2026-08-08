1,400 triathletes mosalmot sa Ironman 70.3 Cebu karon

Mokabat ngadto sa 1,400 ka triathletes gikan sa 49 ka nasod ang moduwa karong adlawa, Agusto 9, 2026, sa 12th Ironman 70.3 nga ipahigayon sa Sugbo.
Ang internasiyonal nga lumba nga naglangkob sa 1.9 kilometros nga langoy, 90 kilometros nga bike ug 21 kilometros nga dagan, sugdan sa Mactan Newtown sa dakbayan sa Lapu-Lapu City.
Molagnoy ang mga partisipante sa dagat sa may Mactan Newtown. Human niini moditso sila og bike sa dalan sa Lapu-Lapu City, Mandaue City, ug Cebu City lakip na ang South Road Properties (SRP) ug Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX) dayon balik sa Lapu-Lapu City.
Pagkahuman sa bike modagan dayon ang mga partisipante og 21 kilometros sa Punta Engaño ug ditso na sa finish line. / RSC