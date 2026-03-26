141 ka metro sa tubig gikawat sud sa Marso

Naalarma ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) tungod sa paspas nga pagdaghan sa kinawat nga metro sa tubig, ilabi na sa mga Lungsod sa Liloan ug Consolacion nga nitala og labing daghang insidente karong buwana.
Sumala sa datos sa MCWD, gikan sa Marso 1 hangtod 24, 2026, niabot na sa 141 ka insidente ang natala.
Ang Liloan adunay 84 ka kaso samtang ang Consolacion adunay 39.
Ang ubang dapit nakatala og mas minos nga gidaghanon, Mandaue City -10, Cebu City -5, ug Lapu-Lapu City -3.
Niadtong Pebrero, 19 lang ka kaso ang natala sa MCWD diin kapin sa katunga niini nahitabo sa Liloan.
Sa Enero, 12 lang ka insidente ang narekord diin ang Dakbayan sa Sugbo maoy adunay labing dako nga gidaghanon nga siyam.
Nanawagan ang MCWD sa Philippine National Police (PNP) nga pakusgan ang pagpatrolya ug pagpakita sa mga komunidad, ingon man ang pagtabang sa pag-ila sa mga kawatan ug sa mga nalambigit sa ilegal nga baligyaay og kinawat nga mga metro.
Aron madasig ang publiko sa pagtinabangay, nagtanyag ang MCWD og ganti nga P25,000 alang sa makatabang sa pagdakop sa mga mamalitay og kinawat nga metro, samtang P10,000 sab alang sa pagkasikop sa mismong mga kawatan.
Ang masakpan nga mopalit og kinawat nga metro mahimong mag-atubang og kaso ubos sa Anti-Fencing Law of 1979.
Gipasabot sa MCWD nga kini nga mga kawat moresulta sa kalit nga pagkaputol sa serbisyo sa tubig ug pagka-expose sa mga tubo nga makapataas sa risgo sa kontaminasyon.
Giawhag ang mga konsumidor nga magpabiling mabinantayon ug i-report ang bisan unsang kadudahang lihok pinaagi sa mga opisyal nga channel sa MCWD. /