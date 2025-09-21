1.45M Calabarzon, CV workers makabenepisyo sa wage hikes

Gibanabana nga dul-an sa 1.5 milyones ka mga mamumuo sa Calabarzon ug Central Visayas ang makabenepisyo gikan sa bag-o nga wage orders nga giisyu sa tagsatagsa ka Regional Tripartite Wages and Productivity Boards (RTWPBs).
Sa usa ka pamahayag, ang National Wages and Productivity Commission (NWPC) nagkanayon nga 1,452,182 ka minimum wage earners ang direktang makabenepisyo sa wage orders.
"The approved daily wage increases will be received by an estimated 1,452,182 minimum wage earners," pamahayag sa NWPC.
Gipaabot nga dili direkta nga makabenepisyo ang 2.5 milyones ka mga mamumuo, nga nakakuha og labaw sa minimum wage rate.
Ang NWPC nagkanayon nga ilang gipaabot ang mga dili direktang benepisyaryo gikan sa wage adjustments sa level sa negosyo isip resulta sa pagtul-id sa wage distortions.
"About 2,507,918 full-time wage and salary workers earning above the minimum wage are also expected to indirectly benefit from wage adjustments at the enterprise level," dugang NWPC.
Niadtong Huwebes, Septiyembre 18, 2025, gisaka sa RTWPB Central Visayas ang minimum wage rates alang sa mga mamumuo sa pribadong sektor sa rehiyon ngadto sa P540 alang sa mga siyudad ug munisipalidad ubos sa Class A, ug ngadto sa P500 alang sa ubang mga siyudad ug munisipalidad nga wala ilalom sa Class A.
Niadtong Biyernes, Septiyembre 19, gisaka sa RTWPB Calabarzon ang minimum wage rates sa rehiyon ngadto sa P525-P600 alang sa mga mamumuo sa sector sa non-agriculture; P508-525 alang sa mga mamumuo sa agrikultura; ug P508 alang sa mga anaa sa retail ug serbisyo nga mga establisimento nga nag-empleyo og dili molapas sa 10 ka mga mamumuo. / Anton Banal/SunStar Philippines