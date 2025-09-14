149 ka wanted sa CV nadakpan

Moabot sa 149 ka mga wanted person sa Central Visayas ang nangadakpan sa Police Regional Office (PRO 7) sulod sa lima ka adlaw nga Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations (Sacleo) sa Septiyembre 8-12, 2025.
Sa datus sa PRO 7, nakalusad sila og 150 ka operations batok sa mga pinangita sa balaod nga dunay mga pending warrant of arrest nga miresulta sa pagkasikop 149 ka akusado diin 28 niini giila nga most wanted nga nag-atubang og dagkung kaso sama sa murder ug rape.
Sa 28 ka mga indibidwal, lima kanila most wanted sa regional level, siyam sa provincial level samtang 14 sa municipal level.
Sa maong gidaghanon sa nadakpan, ang Cebu Police Provincial Office maoy dunay pinaka-daghan nga naposasan nga moabot sa 62, gisundan kini sa Cebu City Police Office nga dunay 25, samtang 24 sa Bohol Police Provincial Office, 18 sa siyudad sa Mandaue, 14 sa Lapu-Lapu ug duha sa Regional Mobile Force Battalion 7.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nakadayeg sa iyang mga sakop nga mihimo sa ilang trabaho nga maoy usa sa iyang mando nga mao ang pagdakop sa mga wanted person.
“These results demonstrate the effectiveness of our intensified operations. PRO7 will persist in its unwavering commitment to apprehending fugitive to ensure justice and enduring peace throughout the Central Visayas,” matod ni Maranan.
Midugang ang heneral nga hingusgan pa nila ang pagpangita sa mga wanted person aron nga dili na kini maka himo pa og krimen ug magpabilin nga hapsay ug malinawon ang tibuok rehiyon 7. / AYB