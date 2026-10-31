14K ka pamilya sa Lapu-Lapu nakadawat og 10kls nga bugas

Nangulo si Lapu-Lapu City Mayor Cindi King-Chan sa pagpang-apud-apod og hinabang nga bugas ngadto sa mga kuwalipikadong benepisyaryo gikan sa nagkadaiyang barangay sa mainland.
Ang maong ayuda gipatuman pinaagi sa programa sa nasudnong kagamhanan nga “Bawat Bayan Makikinabang.”
Gipahigayon ang pagpanghatag sukad niadtong Huwebes, Oktubre 29, 2026, sa Hoops Dome sa Barangay Gun-ob.
Moabot sa 13,939 ka benepisyaryo ang nakadawat og tagsa-tagsa ka 10 ka kilo nga bugas.
Gihimo kini nga pamaagi aron mahupay ang pinansiyal nga kabug-at nga nasinati sa matag panimalay tungod sa nagpadayong krisis sa enerhiya, nga nakaapekto sa gasto sa transportasyon, pagkaon, ug uban pang nag-unang panginahanglan sa adlaw-adlaw.
Gipundohan ang maong hinabang pinaagi sa Local Government Support Fund (LGSF), nga kabahin sa paningkamot sa nasudnong kagamhanan alang sa mga pamilyang grabeng naapektuhan.
Gipahigayon ang maong distribution pinaagi sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office (CSWDO).
Nakatabang usab sa maong kalihukan ang mga opisyal sa mga barangay sa mainland ug ang mga lider sa urban poor sector aron hapsay nga mapagawas ang maong tabang. / LCPIO