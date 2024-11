15 anyos 'gilugos'

Duha ka mga hamtong nga lalaki ang nagtingkagol karon sa bilanggoan sa Municipal Police Station sa lungsod sa Dalaguete, habagatan sa Sugbo human gitudlo sa usa ka 15 anyos nga dalagita nga ninglugos kaniya, ala 1 sa kaadlawon niadtong Dominggo, Nobiyembre 17, 2024.

Ang duha ka mga suspek, usa ka ulitawo nga nag-edad og 20 anyos ug 31 anyos, minyo ug construction wor­ker, nangasikop atol sa hot pursuit sa kapulisan.

Samtang, ang 15 anyos nga biktima na tinun-an sa grade 10, silingan sa duha mga suspek sa usa ka barangay sa Dalaguete.

Sa follow up sa Superbalita Cebu sa kapulisan sa Dalaguete, nasuta sa imbestigasyon ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si P/Maj. Vincent Awit Zozobrado nga ang biktima nang-disco uban sa iyang mga amiga atol sa piyesta sa ilang baranay.

Nanag-inom sa ilimnong makahubog ug pagkahuman ang biktima nitubag sa sugo sa lawas sa pansayan sa barangay hall.

Pagkahuman, ang biktima wala na mobalik sa diskohan ug nipauli sa ilang balay.

Apan samtang naglakaw ang biktima, nakit-an sa duha ka mga suspek ug gibira padulong sa kiosko sa ilang purok ug matod pa, gitabang og lugos.

Dihang ang mga suspek nga nakalakaw na, ang biktima nisumbong sa iyang maguwang babaye ug ginikanan.

Gikuyogan sa iyang pamilya ngadto sa police station ug ang biktima nitug-an sa iyang gidangatan sa mga suspek.

Ang kapulisan sa lungsod daling nilusd sa hot pursuit hinungdan nga nadakpan ang duha ka mga suspek sa pagka ala 1 sa kaadlawon sa ilang dapit.

Ang biktima giuban sa mga tinugyanan sa Wo­men and Childen's Protection Desk (WCPD) ug sa taga Department of Social Welfare and Develoment (DSWD) aron ipahiling sa pink room sa Vicente Sotto Memorial Medi­cal Center (VSMMC) sa dakbayan sa Sugbo aron masuta kon kini naamong-amongan ba. / DVG