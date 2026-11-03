15-anyos mipatay sa mama, gikasohan na og parricide

Gipasakaan na og kasong parricide sa piskalya sa Martes, Nobiyembre 3, 2026, ang 15-anyos nga niunay sa pagpatay sa 46-anyos niya nga inahan pinaagi sa pagmartilyo sa ulo sulod sa ilang balay sa Purok 3, Brgy. Looc Lungsod sa Panglao, Bohol niadtong Biyernes sa gabii, Oktubre 30, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Rolan Aliser, spokesperson sa Police Regional Office 7, nga nipagawas na og discernment result ang Municipal Social Welfare and Development sa maong lungsod nga naa sa hustong pangisip ang 15 anyos atol sa iyang paghimo sa krimen.
Naa pa sa kustodiya sa MSWD ang 15 anyos ug susihon pa sa PRO 7 kon asa siya ikustodiya nga pasilidad alang sa mga menor de edad nga nakahimo og krimen.
Kasuko sa inahan nga kanunay siya nga kasab-an sa pag-cutting classes ang hinungdan nganong nahimo niya ang pagpatay sa biktima nga kanhi OFW.
Giangkon ni Aliser nga wala makadawat og impormasyon ang kapulisan sa Bohol nga nalambigit sa ilegal nga drugas ang suspek apan dunay nadiskobrehan ang mga imbestigador nga ang 15 anyos dunay taas nga account level sa online gaming nga Roblox.
Apan iyang giklaro nga dili pa madeterminar sa mga imbestigador nga usa ba kini sa hinungdan nganong nahimo niya ang pagpatay sa iyang kaugalingon nga inahan.
Naa na sa kustodiya sa mga imbestigador ang martilyo nga maoy gigamit sa krimen lakip na ang mga nuog nga maoy gipanglimpyo sa dugo sa sulod sa balay nga ilang ilakip sa mga ebidensya nga iduso sa piskalya. / AYB