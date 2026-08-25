15 anyos nakuhaa’g P374K kantidad sa shabu, gi-rescue

Malampusong na-rescue ang 15-anyos nga lalaki sa gihimong buy-bust sa mga sakop sa Mambaling Police Station niadtong alas 11:15 sa gabii, Lunes, Agusto 24, 2026, sa F. Vestil Street, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Ang na-rescue giila nga si alyas Acob, residente sa Sityo Naba, Barangay Mambaling.
Nakuhaan ang batan-on og mga pakete'ng adunay sulod nga gituohang shabu nga motimbang og 55 gramos, ug adunay standard drug price nga P374,000.
Sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station ubos sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Major Arnel Ancheta, nakadawat sila og report bahin sa giingong pagpamaligya og shabu ni Acob.
Nilusad sila og monitoring ug verification uban sa mga personnel sa Station Drug Enforcement Team ug nasuta nga tinuod ang maong impormasyon ug gihimo ang buy-bust. / AYB