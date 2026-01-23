15 anyos nakuhaan og shabu atol sa buy-bust

Malampusong na-rescue sa mga sakop sa Mabolo Police Station ang usa ka 15-anyos nga lalaki atol sa gilusad nga buy-bust niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 21, 2026, sa Sityo Negative, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong menor de edad giila sa alyas nga John, residente sa maong dapit.
Nakuha gikan kaniya ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og 15 gramos nga dunay standard drug price nga mobalor og P102,000, buy-bust money, ug uban pang ebidensya. Ang tanang ebidensya giduso na ngadto sa PNP Forensic Unit 7 alang sa chemical analysis.
Sumala sa imbestigasyon, nakadawat og tawag ang Mabolo Police Station bahin sa usa ka batan-on nga giingong namaligya og ilegal nga drugas sa maong dapit. Human sa gihimong monitoring sa Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ug sa dihang napamatud-an nga positibo ang impormasyon, gilusad dayon ang operasyon alas 10:50 sa gabii.
Tungod kay menor de edad, ang suspek kasamtangang anaa sa kustodiya sa Mabolo Police Station apan gipaubos sa intervention sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7.
Ubos sa balaod, ang mga menor de edad nga nalambigit sa krimen kinahanglang ipaubos sa husto nga proseso. (AYB)