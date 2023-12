15 anyos namaligya og drugs, na-rescue

Usa ka menor de edad naluwas human nasakpan nga namaligya og gidili’ng drugas sa Sityo Back Blessed Sacrament, Barangay Tejero, siyudad sa Sugbo alas 11 sa gabii sa Miyerkules, Dis­yembre 6, 2023.

Nakadawat og taho ang kapulisan bahin sa kalihukan sa menor hinungdan nga gi-vali­date sa mga sakop sa Drugs Enforcement Unit sa Waterfront Police Station ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si Maj. Efren Dela Cruz Diaz, Jr.

Dihang nakompirmar, gilusad ang operasyon ubos sa koordinasyon tali sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7).

Ang 15 anyos nga lalaki nakuhaan pa og tulo ka gagmay nga pakite sa shabu.

May usa ka medium size nga pakite sa shabu nga motimbang og 5 gramos nga dunay standard drug price nga P34,000.

Ang menor gi-turnover na sa Women and Children Protection Desk sa Waterfront Police Station ug ngadto sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) human sa pagsukitsukit bahin sa iyang ilegal nga kalihukan.