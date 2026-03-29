15-anyos nga lalaki gibuy-bust, nakuhaan og pinaketeng shabu

Malampuson nga na-rescue sa Abellana Police Station ang 15 anyos nga lalaki atol sa buy-bust sa Lower Kawayan, Barangay Sambag 2 sa dakbayan sa Sugbo alas 8:20 sa gabii, Sabado, Marso 28, 2026.
Ang mang menor unang na monitor nga namaligya og shabu sa maong dapit nga tungod ani gilusad ang validation ug intelligence monitoring.
Human sa gihimong surveillance, gilusad ang buy-bust nga miresulta sa pagka rescue sa batan-on og pagkasakmit sa mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 15 gramos nga dunay standard drug price nga P102,000.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Abellana Police Station 2 ang maong menor ug gipaubos sa evaluation samtang giandam ang kaso nga ipasaka batok kaniya. / AYB