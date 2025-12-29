15-anyos nga lalaki nakuhaan og P1.2M shabu

Gireskyu sa mga sakop sa Mambaling Police Station ang usa ka 15-anyos nga lalaki atol sa buy-bust alas 10:20 sa gabii, Dominggo, Disyembre 28, 2025, sa Sityo Puntod, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong menor nga maoy target sa buy-bust operation giila nga si alyas Jan, 15, taga Sityo Bliss, Barangay Mambaling.
Nakuha gikan kaniya ang mga putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 180 gramos og mobalor sa P1.2 million.
Giduso na ang mga ebidensya sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis, samtang ang menor de edad kasamtangan nga gikustodiya sa Mambaling Police Station.
Atol sa imbestigasyon, gitug-an sa maong batan-on ang tawo nga tigsuplay niya og ilegal nga drugas nga maoy target sa follow up operation sa kapulisan.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa batan-on. / AYB