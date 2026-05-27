15-anyos nga lalaki napaig sa dihang balay nasunog

Napaig ang usa ka 15-anyos nga batang lalaki nga may kakulian sa pangisip ug kalawasan sa dihang nasunog ang ilang panimalay sa Sityo Calin-ay, Barangay Poblacion, Lungsod sa Samboan niadtong Martes sa hapon, Mayo 26, 2026.
Giila ang biktima nga si Ronel Encio kinsa maglisod sab sa paglakaw, ang nauling na ang lawas sa dihang naugkat sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection (BFP) ug kapulisan.
Sa interbyu sa SunStar Superbalita Cebu ni FO1 Joseph Marvin Eluna, imbestigador sa Samboan Fire Station, iyang gibutyag nga nag-inusara sa balay ang biktima sa dihang niulbo ang kalayo ala 1:35 sa hapon. Sayo nga nibiya sa balay ang amahan nga si Ronny aron manarbaho isip helper.
Samtang ang inahan nga si Belen nibutyag nga human magluto og paniudto sa ilang kusina nga ginama sa kahoy, ang nibiya aron mangita og dugang kita isip kaabag sa ilang silingan.
Nakalimtan sa inahan pagpawong ang nagbaga pa nga sugnod sa ilang abuhan.
“Naa pa man kunoy baga pagbiya niya. Gituohan nila nga napadpad sa hangin ang kalayo ug nikatap sa mga daling masunog nga parte sa kusina,” sumala ni FO1 Eluna.
Tungod kay gama sa light materials ang panimalay, dali kaayong nikaylap ang kalayo.
Gatuo si FO1 Eluna nga nisulay pa unta sa paggawas ang biktima sanglit didto na man nakit-an ang iyang paig nga lawas sa may pultahan.
Apan tungod sa iyang kahimtang nga maglisod sa paglakaw, naabtan ug naugdaw gyud siya sa kalayo.
Usa sa nakapalisod sa pagresponde mao ang gilay-on sa nahitabuan nga anaa sa duha ka kilometro gikan sa main road.
Gawas niini, wala dayon nataho ang sunog ug nahibaw-an na lang kini sa mga bombero sa dihang adunay usa ka residente ang niadto sa ilang estasyon aron magpahibawo. Sa pag-abot sa rescue team, dako na ang kalayo ug wala na matabang ang biktima.
Gideklarar sa BFP Samboan nga aksidente ang maong hitabo nga nibilin og danyos nga gibanabanang mokabat sa P5,000. / GPL