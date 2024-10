15 anyos nga miambak sa dagat sa Brgy. Punta Engaño, missing

Atol niining pagsuwat sa balita, wa pa igkita kadtong 15 anyos nga lalaki nga taga Sityo Malingin, Barangay Punta Engaño, Dakbayan sa Lapu-Lapu human matod pa miambak ngadto sa dagat taliwala sa mga dagkong bawod gumikan sa bagyong Kristine niadtong hapon sa Miyerkules, Oktubre 23, 2024.

Base sa Facebook post sa Lapu-Lapu City Information Office sa interview ni Lapu-Lapu City Mayor Junard ‘Ahong’ Chan nga milakaw si Sean Clinton Pedrosa kuyog sa iyang hinigugma ug naabot sa pangpang nga bahin.

Gikatahong nagsabot nga mangaligo sila sa dagat niadtong higayona bisan nga naglain ang panahon.

Giingong miambak si Pedrosa gikan sa pangpang ug wa na makatunga sa ibabaw nga bahin hinungdan nga nangayo og pakitabang ang uyab sa mga residente sa maong dapit.

Milusad gilayon og search and rescue ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, City Environment and Natural Resources Office (CENRO) ug certified dive master Emerito Bonghanoy aron sa pagpangita ni Pedrosa.

Matod ni Mayor Chan nga gisugdan ang pagpangita sa bata nianang hapon sa Miyerkules ug gihunong ang operasyon sa 8:30 sa gabii kay naglisod na ang mga rescuer sa ilang pagpangita gumikan sa kadagko sa bawod nga gihulagway nga sama sa kataas sa simbahan.

Mibalik ang search and rescue nga nagsugod nianang buntag sa Huwebes, apan kasamtangan nga wa pa igkita ang maong batan-on.

Apan ang kabanay ni Pedrosa dili katuo nga moambak kini sa pangpang paingon sa dagat tungod kay dili kini kahibawo molangoy. / DVG, FVQ