15-anyos nga missing, nakaplagang patay na

Narekober sa rescue divers ang wala nay kinabuhi nga 15 anyos nga si Sean Clinton Pedrosa gikan sa kadagatan sa Barangay Punta Engaño, dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes sa buntag, Oktubre 25, 2024.

Si Pedrosa giila sa iyang amahan pinaagi sa dagway, lakip ang iyang buhok, underwear, ug porma sa lawas.

Ang iyang lawas nakit-an gibanabana nga 50 metros gikan sa baybayon, alas 9:12 sa buntag.

Usa ka grupo sa 17 ka divers gikan sa nagkalainlaing ahensya, sama sa City Environment and Natural Resources Office (CENRO), Philippine Marine Corps, Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine National Police (PNP), ug Korean volunteers, ang ningsuhid sa kadagatan sayo sa buntag aron motabang sa search and recovery operations.

Una kining gikataho nga uban sa iyang uyab nga naligo sa dapit, apan ang menor de edad nga lalaki ni-dive apan wala na motunga. / CAV