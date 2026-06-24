15 anyos nga suspek sa Tacloban school shooting gikiha’g murder

Si Philippine National Police (PNP) Chief General Jose Melencio Nartatez Jr., nipahibawo niadtong Miyerkules, Hunyo 24, 2026, nga mga kasong kriminal batok sa 15-anyos nga suspek sa pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City, nga miresulta sa kamatayon sa tulo ka estudyante ug pagka-angol sa ubang tinun-an, ang gipadangat na sa kapulisan sa piskaliya.
Sa pakighinabi sa mga tigbalita, si Nartatez miingon nga ang mga tulo ka kasong murder, frustrated murder ug multiple counts sa serious physical injuries gipasaka na batok kang alyas “Rod,” 5-anyos nga suspek nahitabong pagpamusil sud sa San Jose National High School.
Si alyas Rod ug laing suspek nga nailhan sa alyas “Nash,” 14, nga pulos Grade 9 students ang namusil sud sa maong eskwelahan niadtong Hunyo 22, nga niresulta sa kamatayon sa tulo ka estudyante ug pag-angol 20 pa.
Ang duruha ang dali ra sab nga nadakpan human sa insidente ug gitugyan ngadto sa city social welfare and development.
Una nang gipatin-aw ni PNP Public Information Office acting chief, Colonel Allan Rae Co, nga ang 15-anyos nga suspek giisip nga lapas sa edad nga gitakda alang sa criminal responsibility ubos sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, ug mahimong moagi sa regular nga proseso sa korte kon mapamatud-an nga nasabtan niya ang resulta sa iyang gibuhat.
Ubos sa maong balaod, ang mga bata nga 15 anyos paubos way tulobagon nga kriminal nga responsibilidad, samtang ang mga labaw sa 15 apan ubos sa 18 mahimong manubag kon mapamatud-an nga sila adunay discernment o nasayod sa ilang gihimo.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Police Regional Office Eastern Visayas (PRO 8), ang mga menor de edad nga suspek nagplano sa krimen sulod sa kapin usa ka bulan, lakip na ang mga screenshot sa ilang binayloay nga mensahe sa wala pa ang aktuwal nga pagpamusil.
Ang 14-anyos nga suspek migamit sa service firearm sa iyang iyaan nga pulis nga nadestino sa PRO 8, samtang ang armas nga gigamit sa 15 anyos nga suspek ang nasubay nga gipanag-iya sa iyang apohan nga usa ka kanhi security guard.
Matod sa pulisya, si alyas Rod mipabuto lang og usa ka bala base sa nahibilin nga bala nga narekober gikan sa iyang armas, samtang ang mas batan-ong suspek mipabuto og dili moubos sa 40 ka bala ug nakahimo pa sa pag-ilis og magazine.
Lakip sa mga posibleng motibo nga giimbestigahan mao ang mga taho nga ang duha ka suspek biktima sa bullying.
Gitan-aw usab sa kapulisan ang pagka-adik sa 14-anyos nga suspek sa usa ka online game.
Dugang pa, ang mga menor de edad nga suspek nagtuon nang daan sa Juvenile Justice and Welfare Act nga sila masaligon dili mabilanggo sa ilang gihimo. /