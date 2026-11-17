Gibanabana nga moabot ngadto sa 15 ka balay ang gilamoy sa kalayo niadtong ala 1:45 sa hapon sa Martes, Nobiyembre 17, 2026, sa Sityo Buli, Brgy. Camputhaw, Dakbayan sa Sugbo.
Atol niining pagsuwat, gisubay pa sa Cebu City Fire Office ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo nga giingo’nbg nagsugod sa balay sa usa ka Ruben nga nikatap ngadto sa silinga’ng panimalay.
Sa inisyal nga kasayuran moabot ngadto sa P2 milyunes ang danyos sa sunog ug gisusi pa ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. / PRL / Hulagway ni Juan Carlo De Vela