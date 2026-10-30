15 ka balay naugdaw sa sunog sa Budlaan

Moabot sa 15 ka panimalay ang hingpit nga naugdaw human niulbo ang sunog sa Sityo Tac-an, Barangay Budlaan, bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo alas 7:29 sa buntag, Biyernes, Oktubre 30, 2026.
Niresponde dayon ang 10 ka fire trucks sa Cebu City Fire Station ug naabot sa dapit pasado alas 7:40 sa buntag.
Gihulagway ni Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva, spokesperson sa Cebu City Fire Station, nga mga residential area ang nasunog.
Ang maong sunog nagsugod sa panimalay ni Jeffrey Tradio.
Pagka alas 8:04 gideklara sa kabomberuhan nga under control na ang kalayo ug pagka alas 8:36 hingpit kini nga napawong.
Gibanabana nga moabot sa P300,000 ang kadaot sa sunog nga giisa sa first alarm. Wala hinuoy gikatahong naangol o nakalas sa maong insidente.
Matod ni Villanueva, nagsugod sa problema sa kuryente (electrical ignition) ang sunog tungod sa kainit nga dali sab nga nikatap sa mga kabalayan nga ginama sa light materials. /