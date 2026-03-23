15 ka balay ugdaw sa sunog sa Tisa

Moabot sa 15 ka mga panimalay ang hingpit nga naugdaw samtang lima ang nakan-an sa kayo sa niulbo nga sunog sa Sityo Filter Site, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Ang sunog giingon nga nagsugod sa panimalay ni Decina Pedrosa nga giokupar ni Jordan Pedrosa. Nadawat sa kabomberohan ang alarma sa sunog ala 11:35 sa buntag.
Unang naabot ang fire truck sa Barangay Tisa alas 11:41 diin gisaka na ngadto sa first alarm.
Pagka alas 12:30 gideklara sa Cebu City Fire Station nga under control na ang kalayo ug pipila ka minutos hingpit na kini nga napawong.
Base sa talaan sa BFP ug sa Barangay Social Worker, moabot sa 15 ka panimalay ang hingpit nga naugdaw.
Ang maong sunog nakaapekto sa 25 ka pamilya o 75 ka mga indibidwal.
Gibanabana nga moabot sa P861,000 ang nahimong danyos.
Atol sa sunog, duha ang naangol. Usa niini babaye nga nagpangedaron og 66 anyos nga nagisi ang tiil tungod sa sin ug usa ka lalaki nga napaso ang likod ug ang bukton sa dihang iyang gipanghakot ang ilang mga butang.
Si Mariel nga nagpuyo sa balay sa pamilya Pedrosa nibutyag nga samtang naa sila sa silong nagluto sa paniudto, kalit lang nga mikanaog ang iyang 3-anyos nga anak ug nisunod na dayon ang pag-ulbo sa itom nga aso nga gikan sa taas.
Dali sila nga nanggawas ug naratol na kon unsay buhaton ug tungod kay ginama lang sa light materials ang ilang balay dali ni nga nikatap sa kasikbit nga mga panimalay.
Kapin sa 20 ka mga fire truck ang niresponde ug usa sa hagit nga ilang gisagubang ang ka tungason sa dapit ug ang kagamay sa agianan.
Nagsumpay-sumpay na lang sila sa ilang mga hose aron makaabot sa mga balay nga nasunog.
Si Kapitan Bernardo Lapiña Jr. nibutyag nga makaduha na ka higayon nga nasunogan ang maong dapit diin ang una nahitabo niadtong 2012.
Gani ang uban sa mga residente wala pa makabangon sa unang trahedya.
Kasamtangan nga gipahimutang ang mga apektadong pamilya sa tunghaan sa Tisa.
Duna nay giandam nga pagkaon ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sulod sa tulo ka adlaw alang kanila. /