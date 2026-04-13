15 ka CICL milayas sa Operation Second Chance, nabalik na tanan

Nakompleto na pagbalik ang 15 ka mga Children in Conflict with the Law (CICL) nga nilayas gikan sa Operation Second Chance Center sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa gabii, Abril 11, 2026.
Sulod lang sa kapin 21 ka oras, narekober sa mga awtoridad ang maong mga menor de edad ug luwas nga nauli sa pasilidad.
Human mabalita ang paglayas, daling nilusad og manhunt ang Cebu City Police Office (CCPO) ubos sa kamanduan ni Police Colonel George Ylanan. Nasayran nga kasagaran sa mga batan-on napauli lang sab sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay.
Si Ylanan nimando kang Police Captain Venstine Botilao, ang hepe sa Guadalupe Police Station, nga pangulohan ang operasyon uban ang mga personnel gikan sa Special Weapons and Tactics (Swat) ug Mobile Patrol Unit (MPU).
Tungod sa paspas nga paglihok sa kapulisan ug sa hugot nga pakig-alayon ngadto sa Department of Social Welfare and Services (DSWS), daling naresolbar ang maong insidente.
Gisusi karon sa mga opisyal kon giunsa pag-ikyas sa mga batan-on aron malikayan nga masubli pa ang maong hitabo sa pasilidad. / AYB