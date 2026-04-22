15 ka drug suspects nasikop sa PRO 7 sulod sa 24 oras

Nagmalampuson ang Police Regional Office (PRO) 7 sa paglusad og sunod-sunod nga operasyon batok sa ilegal nga drugas sa tibuok Central Visayas, diin moabot sa P1.3 milyunes nga balor sa shabu ang nasakmit sulod lang sa 24 oras.
Base sa datos gikan sa PRO 7, sugod alas 6:00 sa buntag sa Abril 21 hangtod alas 6:00 sa buntag sa Abril 22, 2026, ang kapulisan nakapahigayon og 14 ka anti-illegal drug operations.
Kini niresulta sa pagkasikop sa 15 ka tawo, diin usa niini giila nga High-Value Individual (HVI) samtang ang 14 ka uban pa mga bag-ong nailhang drug personalities.
Moabot sa 192.07 gramos nga gituohang shabu ang nakuha gikan sa mga operasyon nga adunay standard drug price nga P1,306,076.
Ang Cebu City Police Office (CCPO) maoy labing dako og nasakmit nga niabot og 135.30 gramos nga mobalor og P920,040, gisundan sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) nga nkasakmit og 53.62 gramos, balor og P364,616.
Samtang ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) nakasakmit og kapin sa P21,000 nga kantidad sa shabu.
Si Police Brigadier General Arnold Abad, acting Regional Director sa PRO 7, nidayeg sa kadasig sa iyang mga sakop sa walay hunong nga kampanya alang sa kahusay ug kalinaw sa rehiyon.
Niawhag sab si Abad sa mga Sugboanon lakip na ang mga ginikanan, magtutudlo, negosyante, ug kabatan-onan nga mobarog ug panalipdan ang kaugmaon sa rehiyon pinaagi sa pagtabang sa mga aw
toridad sa pagbantay ug pagtaho sa bisan unsang ilegal nga kalihukan sa ilang komunidad. / AYB