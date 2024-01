15 ka kawani sa Lapu-Lapu, Mandaue gitaktak sa trabaho

Dili mominos 15 ka mga kawani sa city hall sa mga dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue ang nangataktak sa 2023 human nagpositibo sa ilegal nga drugas ug nagdumili sa rehabilitasyon.

Sa maong gidaghanon, napulo ang mga kawani sa Lapu-Lapu ug lima sa Mandaue.

Si Garry Lao, executive director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (Closap), nitug-an sa SunStar Cebu sa Lunes, Enero 8, 2024, nga ang mga kawani sa Kagamhanan sa Dakbayan makapaabot og dugang random drug testing.

Ang Lapu-Lapu gibana-bana nga dunay 5,000 ka mga regular, job orders (JOs), ug mga kaswal nga empleyado.

Matod ni Lao, ang tanan nga na-relieve sa trabaho sa 2023 pulos JO workers.

Dugang ni Lao nga nagpadayon sila sa pagpahigayon og information drive aron matabangan ang mga empleyado nga masabtan ang mga negatibo’ng epekto ug impluwensya sa paggamit sa ilegal nga drugas.

Sa wala pa matapos ang 2023, ang Closap nipahigayon og laing surprise drug test alang sa mga personahe sa Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO) niadtong Disyembre 28.

Sa 118 nga gipaubos sa test, tulo ang ningbalik nga positibo sa ilegal nga drugas.

Sa pakighinabi sa media niadtong Enero 4, si Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan niingon nga ang mga empleyado, ilabina ang JOs, mahimo pa nga ma-rehire sa higayon nga makapahimulos sila sa rehabilitasyon sa Closap.

Hinuon, giklaro ni Chan nga kini usa lang ka higayon.

“Sa higayon nga ma-rehab na sila ug magpositibo pag-usab sa laing random drug test, unya ato na silang buhian for good,” matod ni Chan.

Sa laing bahin, ang mga regular nga empleyado mahimo pa nga motrabaho samtang naghulat sa usa ka confirmatory test aron mapamatud-an ang ilang resulta sa drug test, ug kon makumpirma, ipaubos sa aksyong pagdisiplina.

DRUG LAB

Samtang, si James Jamaal Calipayan, Mandaue City Administrator, niingon niadtong Biyernes, Enero 5, ang Mandaue City Government nagplano sa pagtukod og ilang drug testing laboratory aron mapadali ang pagproseso sa resulta sa drug test.

Gipasalig usab ni Calipayan nga ipadayon sa Siyudad ang random drug testing sa mga empleyado.

Sa ubay-ubay nga drug test nga gihimo sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office (MCSAPO) sa tanang empleyado sa city hall sa tibuok tuig 2023, mokabat sa 20 ang nagpositibo, ug ang tanan mga JO.

Matod ni Calipayan nga 15 niini nga mga trabahante ang nakabalik na sa ilang trabaho human nigradwar sa unom ka buwan nga rehabilitasyon nga gitanyag sa MCSAPO.

Ang laing lima gi-terminate sa trabaho kay nagdumili sa pagpaubos sa rehabilitasyon, dason niya.

Si Ebenezer “Ben” Manzano, pangulo sa MCSAPO, niingon sa Lunes, Enero 8, ilang siguruon nga mahimo’ng mas abtik sa pagkumbinser sa mga empleyado nga abli mahitungod sa ilang kabalaka sa kahimsog sa pangisip.

“Having a relapse is part of the recovery process. The only thing the City needs to do is to be more proactive in convincing those with mental health issues to seek help early on because substance abuse is also a coping mechanism for others dealing with mental health issues,” matod ni Manzano.