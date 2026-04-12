15 ka mga CICL naka-eskapo sa Operation Second Chance

Moabot sa 15 ka mga Children in Conflict with the Law (CICLs) ang naka-eskapo sa Operation Second Chance Center sa Barangay Kalunasan sa siyudad sa Sugbo sa alas 8:10 sa gabii, Sabado, Abril 11, 2026.
Dali nga milusad og hot pursuit operation ang mga sakop sa Guadalupe Police Station sa pagpangulo sa ilang hepe nga si Police Captain Venstine Bontilao uban sa Mobile Patrol Unit ug Special Weapons and Tactics ug mga personnel sa Department of Social Welfare and Services (DSWS).
Kadaghanan sa mga nieskapo napalgan ra sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay.
Pagka-alas 2 sa kaadlawon, 12 na ang narekober. Dugang duha pa ang naluwas pagka Dominggo sa buntag.
Sa pagsuwat ning balita, usa na lang ka CICL ang nagpabiling gawasnon. Si Konsehal Dave Tumulak, ang tsirman sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cebu City Council, mibutyag nga ang Operation Second Chance Center gidumala na sa DSWS.
Human nga nanihapon, milusad og greyhound operation ang mga social worker sa mga lawak sa CICLs ug nakasakmit sila og tulo ka selpon.
Dinhi na nagsugod og himo og noise barrage ang 15 ka mga menor diin ilang giguba ang window grills sa likod sa pasilidad.
Human nila gub-a ang window grills, naglumba sila og panglayat ug dayong panagan.
Tungod niini, gipahibawo ni Tumulak nga nagpadayon karon ang gihimong imbestigasyon kun nganong nakalusot ang tulo ka selpon sa pasilidad nga hugot man kini nga gidili.
Gitan-aw usab nila kung unsa pa ang ilang himuon nga mga lakang pagpalig-on sa Operation Second Chance Center aron dili na masubli pa ang maong insidente. / AYB