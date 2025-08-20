15 ka mga libudsuroy gipang-rescue sa Bacolod

Mokabat sa 15 ka mga menor de edad, lakip ang street children ug “rugby boys,” ang gipang-rescue sa Department of Social Services and Development (DSSD)-Anti-Mendicancy Team, sa pakig-alayon sa Police Station 1 sa nagkalainlaing lugar sa Dakbayan sa Bacolod niadtong Agusto 13 hangtod 18, 2025.
Kini human gimanduan ni Mayor Greg Gasataya ang DSSD-Anti-Mendicancy Team ug ang Bacolod City Police Office (BCPO) nga ipatuman ang curfew sa mga menor de edad ug maghatag og case management interventions, nga nagtutok sa pagluwas niadtong naglatagaw sa gabii.
Si DSSD head Richelle Verdeprado-Mangga niingon nga tibuok gabii na nga nagpatrolya ang grupo sa siyudad aron ipatuman ang curfew sa mga menor de edad.
Matod niya nga ang una nilang engkwentro naglakip sa pipila ka mga bata nga nangitag kapasilungan gawas sa usa ka mall sa Barangay Mandalagan.
Giluwas sa mga awtoridad ang mga bata human nadiskubrehan nga nagpakilimos sila sa lugar diin ang uban gikataho nga nagpabilin didto sulod sa pipila ka mga tuig.
“We need to break the cycle of minors living on the streets. Let’s give them a future. They are still children, they have so much potential, and they still have many things they can do to transform their lives,” sumala ni Verdeprado-Mangga.
Matod niya nga gusto nila nga pahugtan ang maong mga paningkamot aron mas daghang mga bata ang maluwas.
“The team is working with social workers who can assist in case management,” dugang ni Verdeprado-Mangga.
Na-rescue usab sa team ang pipila ka “rugby boys,” lakip ang usa ka 17 anyos nga adunay sakit sa tiil nga halos dili makalakaw sa plaza sa Bacolod.
Gidala sa ospital ang bata aron matambalan.
Sa 15 ka menor de edad nga na-rescue, upat kanila ang babaye.
Silang tanan gidala sa Youth Home alang sa gikinahanglang interbensyon.
“We cannot place all children in institutions. Sending them there should only be the last resort. What we want is to reintegrate them into their communities and bring them back to their families, because that is where the biggest role lies,” nagkanayon si Verdeprado-Mangga.
Gihatagan niya og gibug-aton nga ang nag-unang responsibilidad anaa sa ilang mga ginikanan, ug nga ang pag-apil sa komunidad pinaagi sa Barangay Council for the Protection of Children importante kaayo.
Niadtong Agusto 13, 2025, nigawas ang video sa online nga nagpakita sa upat ka batang lalaki nga giingong nanghulga sa usa ka estudyante sulod sa fast-food chain duol sa plaza sa Bacolod.
Nasayran ni Gasataya ang insidente hinungdan nga gi-refer dayon kini sa BCPO aron luwason ang mga bata.
Tulo sa upat ka mga menor de edad nga nalambigit ang naluwas, ang duha niini nakalayas na sa ilang balay. / MAP