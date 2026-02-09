15 ka mga ospital sa probinsiya, 24/7 na ang laboratory services

Mahimo na nga makapahimulos sa 24-oras nga laboratory services sa 15 ka mga ospital sa Lalawigan sa Sugbo.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga subay sa bag-ong kalambuan, 15 sa kinatibuk-ang 16 ka mga ospital sa probinsiya ang nagtanyag og laboratory services nga mag-operate 24-oras.
Kini human giingong nakakompleto na ang mga ospital sa rekisitos ug lagda sa Department of Health (DOH).
Subay sa lagda, gikinahanglan nga ang upat ka mga provincial hospitals adunay 19 ka mga medical technologists aron masustiner ang 24/7 nga rotation.
Ang mga ospital sa isla sama sa Bantayan ug Camotes nagkinahanglan og siyam ka mga medical technologist.
Samtang ang mga district hospitals gi-require og lima ka mga medical technologist.
Ang wala makakompleto niini mao ang Daanbantayan District Hospital nga anaa lay upat ka Medical Technologist.
Mao ni hinungdan nga nagpabilin gihapong nag-operate lang sulod sa walo ka oras sa usa ka adlaw ang maong ospital.
Base sa talaan sa kagamhanan, lakip sa bukas ang laboratory services ang Cebu Provincial Hospital sa
Dakbayan sa Bogo, Balamban, Carcar City, ug Danao City.
Apil sab ang mga District Hospital sama sa Isidro C. Kintanar (Argao), Badian, Bantayan, Barili, Mariano J Cuenco (Malabuyoc), Jose Ma. Borromeo (Pinamungajan), Juan B Dosado (Sogod), Ricardo L Maningo (Camotes), Minglanilla, Oslob, ug Tuburan.
Si Dr. Miguel Tristan Rebalde, health data analyst ug coordinator sa Provincial Health Office (PHO) nagkanayon nga kini nga paagi, mas daghan ang mga pasyente nga maserbisyuhan sa usa ka adlaw.
“Nagpasabot kini nga dili na maputol ang laboratory services sa kadaghanan sa mga hospitals, tungod kay adunay Medtech nga naka-duty matag oras, adlaw ug gabii,” matod ni Rebalde.
“Usa kini ka dakong tabang sa paspas ug episyenteng pag-atiman sa mga pasyente sa Sugbo,” dugang niya.
Subay niini, gitinguha sa Kapitolyo nga makompleto na ang tanang personnel nga gikinahanglan aron maka-fully implement na kini sa tanang serbisyo sa dili pa mahuman ang Pebrero. / ANV