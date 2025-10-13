15 ka mga sakyanan giuli na sa SK Federation Mandaue

Giuli na sa Sangguniang Kabataan (SK) Federation sa Mandaue City ang 15 ka mga sakyanan ngadto sa Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue niadtong Lunes sa buntag, Oktubre 13, 2025, sa City Hall.
Atol sa kalihukan, si SK Federation President ug Konsehal Fleuritz Gayle Jumao-as nitunol sa mga yawe sa sakyanan ngadto kang Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano.
Ang mga sakyanan ihatag ngadto sa mga pangulo sa nagkadaiyang departamento sa City Hall.
Matod pa ni Attorney Gonzalo “Sally” Malig-on Jr., ang city legal officer, ang konseho nihatag og pagtugot kang Mayor Ouano nga mopirma sa mga dokumento nga may kalabutan sa turnover ug ang mga SK Barangay sab gitugutan nga mopirma isip kabahin sa kasabotan.
Dugang niya, si Mayor Ouano personal nga nihangyo kang SK Federation President Jumao-as nga tugotan ang mga sakyanan nga itunol ngadto sa mga departamento diin mas dako ang kapuslanan niini.
Niuyon ang mayor nga gikan sa 15 ka units, upat ang magpabilin nga gamiton sa SK, samtang ang nahibilin iasayn sa nagkalainlaing departamento sa siyudad.
Makabenepisyo gihapon sa SK tungod kay ang mga drayber ug gasto sa gasolina ang abagahon sa Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue.
Mahimo gihapong makagamit sa mga sakyanan ang SK basta mo-coordinate ug magpa-schedule.
Apil sa mga opisina nga makadawat ug mogamit sa mga sakyanan mao ang Mandaue City Environment and Natural Resources Office (MCCenro), Public Information Office (PIO), Business Permits and Licensing Office (BPLO), City Treasurer’s Office, ug City Accounting Office. Ang ubang departamento sama sa Agriculture, City Health, City Social Welfare, ug ang Mandaue City Hospital asaynan sab sa mga sakyanan aron maseguro nga ang tanang importanteng opisina makabaton og transportasyon.
Si SK Federation President Jumao-as sa iyang mensahe, nitataw nga ang turnover nagsimbolo sa lig-on nga panag-uban tali sa SK Federation ug sa Kagamhanan sa Mandaue.
“As of now, we have turned over 15 vehicles. Our agreement with Mayor Thadeo Jovito ‘Jonkie’ M. Ouano is that four of these vehicles will be under the custody of the Mandaue City Youth Development Office for the SK Barangays,” matod ni Jumao-as. / ABC