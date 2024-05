1.5 kilometrong karsada sa Umapad buksan na

Buksan na ang 1.5 kilometrong dalan sa Umapad-Paknaan aron maluagan ang sitwasyon sa United Nations Avenue ug D.M Cortes intersection sa dakbayan sa Mandaue.

Ang kalambuan nahiusahan atol sa tigom sa stakeholders, lakip niini si Land Transportation Franchising and Regulatory (LTFRB 7) Director Eduardo Montealto Jr., Land Transportation Office (LTO) Director Glen Galario, mga opisyal sa Dept. of Public Works and Highways (DPWH), Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM), cargo handling provider Oriental Port and Allied Services Corporation (OPASCOR), Federation of Ecozone Service Providers, ug Philippine Economic Zone Authority (PEZA).

Subay sa nasabutan, himuon kini nga preparasyon alang sa ipatuman nga full-scale roundabout system sa intersection sa UN Avenue ug DM Cortes.

Mahimo nga mosulod sa tiilan sa Marcelo Fernan Bridge habig sa dakbayan sa Mandaue paingon sa Wilcon Depot.

Samtang ang dagkong trucks mahimo’ng mo exit sa dan DM Cortes paingon na sa Cansaga Bridge.

Kasamtangan gipaubos pa sa clearing operations ug pag-aspalto ang dalan aron masiguro nga andam na kining gamiton.

Subay sa lagda, ang tanan nga trucks dili na mahimo nga moagi sa roundabout aron dili makabalda sa ubang mga motorista.

Nipahinumdom usab si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa giluwatang lagda alang sa schedule sa truck operators mahitungod sa release ug pag pull-out sa mga cargo gikan sa Cebu International Port (CIP) nga limitado lang gikan sa alas 9 sa gabii hangtod na sa alas 5 sa buntag. /ANV